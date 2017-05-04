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Общество
Захарова раскрыла подробности нападения собаки на ее дочь в Севастополе

Захарова раскрыла подробности нападения собаки на ее дочь в Севастополе

21:44  4 Мая 2017
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Захарова рассказала о подробностях нападения собаки на ее дочь

Москва, 4 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подробностях нападения собаки на ее дочь.

Ранее стало известно, что дочь российского дипломата попала в больницу после нападения собаки на Приморском бульваре в Севастополе.

«Было дело — хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, Мария Захарова поблагодарила всех неравнодушных за заботу, отметив, что после инцидента «посыпались сообщения и звонки». Также она добавила, что для нее стал неожиданным «переполох», который был вызван «детским приключением».

#захарова
Алексей Громов
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