Устроенная после теракта проверка выявила нарушения в метро Петербурга

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники Ространснадзора завершили проверку в петербургском метрополитене, которая была инициирована после теракта на синей ветке. Об этом в четверг заявил замглавы ведомства Владимир Черток.

По его словам в ходе осмотра специалисты обнаружили ряд нарушений, о которых было доложено руководству метро.

«Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Петербурга и руководству региона», — пояснил он ТАСС.

В чем именно заключались нарушения, Черток ответить не смог, сославшись на инструкции по безопасности. Напомним, что проверка была инициирована после взрыва, который прогремел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».