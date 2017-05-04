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Общество
Устроенная после теракта проверка выявила нарушения в метро Петербурга

Устроенная после теракта проверка выявила нарушения в метро Петербурга

22:12  4 Мая 2017
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Ространснадзор нашел нарушения при проверке петербургского метро

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники Ространснадзора завершили проверку в петербургском метрополитене, которая была инициирована после теракта на синей ветке. Об этом в четверг заявил замглавы ведомства Владимир Черток.

По его словам в ходе осмотра специалисты обнаружили ряд нарушений, о которых было доложено руководству метро.

«Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Петербурга и руководству региона», — пояснил он ТАСС.

В чем именно заключались нарушения, Черток ответить не смог, сославшись на инструкции по безопасности. Напомним, что проверка была инициирована после взрыва, который прогремел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

#теракт #метро #спб
Геннадий Плющев
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