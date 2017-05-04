Сенат США утвердил федеральный бюджет страны

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Вашингтон, 4 мая. Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг утвердил проект о финансировании работы федерального правительства. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, законопроект поддержали более 50% сенаторов. Теперь документ будет направлен на подпись главе государства Дональду Трампу. Непосредственно объем бюджета страны составит 1,1 триллиона долларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что проект бюджета на 2017 финансовый год одобрили члены Палаты представителей Конгресса США.