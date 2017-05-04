Госдеп надеется, что Сирия прекратит боевые действия под влиянием РФ

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Вашингтон, 4 мая. Правительство США надеется, что российские власти окажут влияние на сирийское руководство для прекращения боевых действий. Об этом заявила представитель госдепартамента Хизер Ноерт.

Как заявила Ноерт, Белый дам рассчитывает, что Дамаск «прекратит все нападения на гражданские лица и оппозиционные силы». Гарантом этих обязательств, по мнению американских властей, должна стать Россия, заявила представитель госдепартамента, комментируя договоренности, заключенные Россией, Турцией и Ираном в Астане.