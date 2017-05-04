Генпрокуратура требует возбудить дело по факту покупки «Почтой России» двух Ту-204

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Москва, 4 мая. Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет материалы о покупке «Почтой России» двух самолетов Ту-204С. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура просит возбудить уголовное дело по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

«Эти материалы действительно были направлены органами прокуратуры в следственные органы», — сообщил Куренной в комментарии ТАСС.

Напомним, в январе Генпрокуратура начала проверку законности приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. В пресс-службе «Почты России» заявили, что два самолета Ту-204 были приобретены в августе 2016 года для осуществления почтовых перевозок на Дальний Восток, а также для доставки товаров из китайских онлайн-магазинов.