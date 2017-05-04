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Политика
Госдеп США беспокоит участие Ирана в разработке меморандума по Сирии

Госдеп США беспокоит участие Ирана в разработке меморандума по Сирии

21:16  4 Мая 2017
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Госдеп США беспокоит участие Ирана в разработке меморандума по Сирии

Вашингтон, 4 мая. Американскую сторону беспокоят некоторые аспекты, связанные с принятым в Астане меморандумом о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Об этом журналистам в четверг сообщила официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Ноерт.

Недовольство Вашингтона вызвал тот факт, что Иран участвовал в разработке документа. 

«В свете предыдущих неудач у нас есть причины для осторожного подхода», — отметила дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что одной из тем первого зарубежного визита президента США Дональда Трампа станет противодействие Тегерану.

Алексей Громов
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