Госдеп США беспокоит участие Ирана в разработке меморандума по Сирии

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Вашингтон, 4 мая. Американскую сторону беспокоят некоторые аспекты, связанные с принятым в Астане меморандумом о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Об этом журналистам в четверг сообщила официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Ноерт.

Недовольство Вашингтона вызвал тот факт, что Иран участвовал в разработке документа.

«В свете предыдущих неудач у нас есть причины для осторожного подхода», — отметила дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что одной из тем первого зарубежного визита президента США Дональда Трампа станет противодействие Тегерану.