Квартирный вопрос: программа реновации поссорила москвичей с коммунистами

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Москва, 4 мая. Коммунисты теряют свои позиции на юго-востоке Москвы, который всегда считался «красным поясом» столицы из-за разногласий по программе реновации.

В свое время представители КПРФ активно выступали против сноса пятиэтажек в Москве и рассказывали об ужасах каменных гетто, которые ждут жильцов расселяемых хрущевок, однако, судя по всему, эта позиция не совпала с желанием простых людей.

В четверг жители юго-востока устроили акцию в защиту программы реновации. Жильцы вышли на улицы с лозунгами «Хотим в реновацию, устали жить в трущобах!», «Не допустим отмены закона о реновации!», «Хотим, чтобы все пятиэтажки вошли в программу реновации!», пишет «Московская газета».

Напомним, что старт программы по сносу старых пятиэтажек советской застройки был дан после встречи президента России Владимира Путина с мэром столицы Сергеем Собянином. Тогда было принято решение выделить 3,5 трлн рублей на снос 8 тыс. хрущевок, признанных аварийными. Планы Собянина поддержали большинство депутатов Госдумы и проекту был дан зеленый свет. Позднее список определенных под снос домов сократился до 4 тыс.

Однако некоторые политики начали выступать против данной инициативы, пытаясь заработать очки на страхах москвичей, которые боялись переселения из центра города. В четверг президент РФ Владимир Путин заверил жителей российской столицы, что участие в программе реновации — дело добровольное и никого насильно переселять не будут. Он подчеркнул, что программа реализуется во благо людей, а не во вред.