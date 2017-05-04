Путин оценил реализацию майских указов в России

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Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин дал удовлетворительную оценку реализации майских указов. Об этом глава государства сообщил на заседании Госсовета с участием президентской комиссии по мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития России.

«Работа идет, она заслуживает в целом удовлетворительной оценки. Я очень рассчитываю на то, что дальше таким же темпом мы будем с вами двигаться и по другим вопросам, которые изложены в майских указах 2012 года», — сказал Путин.

Напомним, майские указы содержат широкую программу развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году после вступления в должность президента. Мониторинг исполнения 179 поручений президента ведут представители Общероссийского народного фронта. Согласно статистике, к настоящему моменту исполнены 35 указов, 44 не исполнены, а 100 исполнены частично или требуют доработки.