Госдеп США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии
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Вашингтон, 4 мая. Американская сторона поблагодарила Россию и Турцию за усилия, направленные на принятие меморандума о зонах деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки.
При этом Вашингтон потребовал от представителей «умеренной» сирийской оппозиции соблюдать обязательства, а также отмежеваться от террористов.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Турции указало на то, что Анкара поддерживает подписание меморандума о зонах безопасности в Сирии.
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