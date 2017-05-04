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Политика
Госдеп США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Госдеп США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии

20:59  4 Мая 2017
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Госдеп США поблагодарил РФ и Турцию за меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Вашингтон, 4 мая. Американская сторона поблагодарила Россию и Турцию за усилия, направленные на принятие меморандума о зонах деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

При этом Вашингтон потребовал от представителей «умеренной» сирийской оппозиции соблюдать обязательства, а также отмежеваться от террористов.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Турции указало на то, что Анкара поддерживает подписание меморандума о зонах безопасности в Сирии.

Алексей Громов
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