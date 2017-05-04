Американскую семью с детьми высадили из самолета из-за нехватки мест

В закладки

Скопировать

Лос-Анджелес, 4 мая. Сотрудники американской авиакомпании Delta Airliness высадили с самолета пару с маленькими детьми из-за продажи лишних билетов.

Житель Калифорнии Брайан Шир вместе с женой, 18-летним сыном и двумя маленькими детьми пытался вылететь с Гавайев в Лос-Анджелес. Впоследствии старший сын вылетел отдельным рейсом, а на освободившееся место было решено поставить кресло с маленьким ребенком.

Однако бортпроводники не позволили это сделать и попросили уступить место пассажиру, который также купил билет на это место. Шир ответил отказом, и тогда его вместе с семьей высадили из самолета. При этом сообщается, что сотрудники авиакомпании даже угрожали мужчине судом. Впоследствии официальные представители Delta Airliness выразили сожаление в связи со случившимся.