Вашингтон считает, что режим перемирия в Сирии не работает

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Вашингтон, 4 мая. Американская сторона считает, что режим перемирия на территории Сирийкой Арабской Республики якобы не функционирует. Об этом журналистам заявил представитель Белого дома.

«Нужно, чтобы все стороны конфликта признали, что пришло время для нового подхода к этой проблеме», — отметили он.

При этом Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой по проблеме Сирии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дамаск поддержал инициативу Российской Федерации о создании четырех зон деэскалации в Сирии.