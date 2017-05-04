Трамп новым указом подарил религиозным организациям свободу слова

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Вашингтон, 4 мая. Лидер США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о религиозных свободах. Документ позволяет религиозным организациям поддерживать политических кандидатов и заниматься другими видами деятельности, связанными с политикой. Критики указа назвали данный документ противоречивым.

Сам Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что «данный указ защитит свободу религии и слова в США». Трамп заметил, что таким образом налоговое ведомство не сможет преследовать организации религиозного характера за политические выступления.

«При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий», — сказал Трамп, подчеркнув, что руководство страны более не будет преследовать религиозные структуры за выражение их взглядов.

По словам Трампа, США более не будут заниматься религиозной дискриминацией, Трамп провозгласил «религиозную свободу для всех».