Госсовет в Кремле разработал пять механизмов расселения аварийного жилья

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе заседания Госсовета предложил использовать пять механизмов расселения аварийного жилья с учетом социального статуса проживающих.

«Предлагаем реализовать расселение аварийного жилья с учетом социального статуса проживающих на основе принципа социальной справедливости», — сказал Игнатьев.

В числе предложенных механизмов, развитие застроенных территорий и рынка арендного жилья, введение нового вида жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, создание правового и организационного механизма по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, а также выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья до 1 января 2019 года. На время переходного периода глава государства предложил продлить работу Фонда ЖКХ.