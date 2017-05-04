Бывший мэр Саратова Александр Маликов скончался в возрасте 68 лет

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Саратов, 4 мая. Экс-мэр Саратова Александр Маликов скончался в четверг в возрасте 68 лет, информирует пресс-служба Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова, Маликов в течение последних двух лет был главой Монтажного колледжа.

«Мы потеряли прекрасного человека, грамотного руководителя, оставившего яркий след в истории не только нашего вуза, но и региона в целом», — говорится в сообщении.

Александра Николаевича Маликова назвали неординарной личностью, неравнодушной к судьбе Отечества. Подчеркивается, что Маликов заслужил «непререкаемый авторитет высочайшего профессионала и специалиста в области государственного и муниципального управления…» Александр Николаевич Маликов был мэром Саратова в 1995–1996 годах.