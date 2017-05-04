Белый дом заявил о стремлении к сотрудничеству с РФ по Сирии

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Вашингтон, 4 мая. Высокий уровень участия США в переговорах в Астане демонстрирует стремление Вашингтона сотрудничать с Москвой по Сирии, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

В Вашингтоне прокомментировали последние телефонные переговоры Кремля и Белого дома, которые состоялись во вторник вечером. Президенты РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом в Сирии, ситуацию вокруг КНДР, а также обговорили возможности личной встрече перед саммитом «Большой двадцатки».

«В ходе последнего звонка с президентом Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп рассказал о широком наборе дипломатических усилий, связанных с гражданской войной в Сирии, проблемах, связанных с ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»*, запрещена в России)», — сказал спикер. По его словам, участие американской делегации на переговорах в Астане может «перекинуть мост к политическому процессу в Женеве» и углубить сотрудничество по Сирии.​

* Организация запрещена на территории РФ.