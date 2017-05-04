В ООН пообещали подержать усилия по деэскалации конфликта в Сирии

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Нью-Йорк, 4 мая. Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает усилия, направленные на деэскалацию конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы всегда поддерживали позицию, что сокращение насилия необходимо для спасения жизней и создания условий, способствующих результативным переговорам», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в четыре зоны деэскалации в Сирии войдут провинции Алеппо, Латакия, Хомс и Идлиб.