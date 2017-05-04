Генсек НАТО призвал членов альянса координировать действия в Сирии

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Брюссель, 4 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что страны альянса будут координировать свои действия в ходе боевых действий на севере Сирии, где в настоящее время сложилась крайне сложная обстановка.

Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает поддержку коалиции, которая ведет боевые действия против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке и Сирии.

«Поскольку НАТО не присутствует там, я воздержусь от комментариев об оперативных вопросах, связанных с деятельностью разных союзников. Но я ожидаю, что все союзники по НАТО будут координировать свои усилия, в частности, на севере Сирии, где военная ситуация очень сложная», — заявил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что благодаря заседанию Совета Россия-НАТО, которое состоялось в конце марта, в отношениях альянса с РФ наметился прогресс. Он также отметил, что НАТО должна выстраивать более конструктивные отношения с Россией.

* Организация запрещена на территории РФ.