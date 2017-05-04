Египет поддержал решение о создании в Сирии зон деэскалации

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Каир, 4 мая. Власти Египта приветствуют достигнутое в Астане соглашение по созданию в Сирии зон деэскалации. Об этом в четверг заявило министерство иностранных дел Египта. Каир выразил надежду на то, что договоренности в Астане ускорят возобновление переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта в Женеве.

Напомним, что участники переговоров в Астане в четверг приняли меморандум о введении на территории Сирии четырех зон безопасности, где будет запрещено применять любой вид вооружения и использовать военную авиацию. Документ подписали Россия, Иран и Турция, которые выступили гарантом соблюдения режима прекращения огня в Сирии.