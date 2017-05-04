Зарубежный визит Трампа пройдет под лозунгом борьбы с ИГИЛ

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Вашингтон, 4 мая. В рамках своего первого зарубежного визита президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует обсудить меры, направленные на противодействие Ирану и боевикам из запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государство»*. Об этом журналистам в четверг заявил представитель Белого дома.

Как отметили в Вашингтоне. Трамп считает Иран страной, которая якобы поддерживает террористов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в мае 2017 года президент США Дональд Трамп собирается посетить Ватикан, Израиль, а также Саудовскую Аравию.

* Организация запрещена на территории РФ.