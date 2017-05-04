Путин цитатой Ленина предостерег от обмана в отчетах по майским указам

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин предостерег глав регионов от попыток обманным путем отчитаться о выполнении майских указов. Глава государства напомнил об изречении Ленина, сказавшего о случаях, когда «формально правильно, а по существу издевательство».

По словам Путина, отчитаться, заявив о несделанном, что оно выполнено, будет хуже, чем запоздать по графику или честно признаться, что что-то не сделано. Путин заметил, что подобное вранье извращает саму суть работы.

«Вот это хуже, чем не выполнить нормы, предусмотренные соответствующими указами президента, или сместить их вправо по графику, чем отчитаться за выполнение невыполненных обязательств», — сказал Владимир Путин.

Путин заметил, что перед губернаторами стоят непростые задачи завершить работу в сжатые сроки, но при этом все должно быть выполнено качественно, обмана для людей быть не должно. «Повторяю еще раз, это будет хуже, чем не сделать в срок, хочу вас об этом предупредить», — вновь подчеркнул российский лидер.