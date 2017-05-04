Российский ответ «Боингу»: чего ждать от первого полета МС-21

В закладки

Скопировать

Летные испытания первого пассажирского лайнера РФ с крылом из высокопрочных композитных материалов МС-21 могут состояться через несколько недель, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Вот только испытания надо проводить на своих, а не на западных авиационных двигателях, считает заслуженный пилот Российской Федерации Виктор Саженин.

Напомним, 4 мая первый летный образец российского конкурента американскому Boeing 737 и французскому Airbus A320 выкатили из цеха окончательной сборки и отправили в летно-испытательное подразделение для подготовки к первому полету. В ПАО «Иркут» заявляют, что за счет качеств композитных материалов новый российский авиалайнер сможет поднимать в воздух значительно большие грузы по сравнению с другими моделями при том же расходе топлива.

«Это все хорошо, но обратите внимание на то, что двигатели на новом самолете стоят от американской компании Pratt & Whitney. Сразу возникает вопрос, когда мы перейдем на отечественные силовые установки? Ведь то, что происходит с самолетом Sukhoi Superjet на фоне западных санкций — это показатель, и мы не можем говорить, что это наша машина. Да и количество произведенных самолетов Superjet говорит само за себя — за последний год завод Комсомольск-на-Амуре произвел порядка 30 таких машин», — поясняет Саженин.

Новые воздушные суда строятся на Иркутском авиационном заводе. Его официальная презентация состоялась в июне прошлого года в Иркутске. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.

«Скрывать не буду, мне очень хочется чисто российский самолет, который бы производился у нас и состоял на все 100% из российских комплектующих. И тогда бы мы не зависели ни от каких made in где-то. Да, МС-21 производится у нас, но без двигателей-то он не полетит. Сейчас на нем стоят установки Pratt & Whitney, и если Вашингтон усилит санкции в отношении нашей страны и если под запрет попадут комплектующие от этих силовых, то вся наша авиация вновь встанет. Поэтому надо бы иметь двигатель раньше, чем начинает производиться самолет, а не создавать его вдогонку. Иначе мы будем все время идти в хвосте событий и отставать от мировой авиации», — продолжает заслуженный пилот России.

Как рассказывает заместитель управляющего директора «Авиастара», директор программы МС-21 завода Виталий Игнатьев, самолет однозначно найдет на рынке свою нишу, а его серийное производство позволит обновить российский авиапарк, не покупая лайнеры за рубежом.

«Да, предполагается, что МС-21 составит конкуренцию Boeing и Airbus, но это будет только тогда, когда будут свои двигатели и когда государство начнет поддерживать этот проект на всех уровнях, когда будут государственные закупки. Знаете, пока не прошли летные испытания, рано говорить о конкуренции. Мне удалось поучаствовать в государственных испытаниях самолета Ил-96. Изначально было заявлено, что это будет машина, которая составит конкуренцию всем существующим грузовым самолетам мира. В итоге мы взяли груз и полетели в Петропавловск-Камчатский, а потом в Пхеньян. Оказалось, что Ил-96 действительно берет заявленный в документации груз, но вот расход топлива оказался значительно выше. Поэтому сейчас, пока не прошли летные испытания МС-21, мы ничего не можем говорить о его конкурентоспособности», — заключает эксперт.

Виктор Саженин надеется, что в скором времени инженеры конструкторского бюро «Авиадвигатель» завершат разработку двигателя ПД-14, который и должен стать штатной силовой установкой для самолета МС-21. Эксперт отмечает, что если двигатели от американской компании стоят временно — то ничего страшного в этом нет, однако если они станут основными — на выходе Россия получит новый Sukhoi Superjet.

Следовало бы напомнить, что новейший истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) от КБ Сухого также ожидает новых двигателей, хотя планер уже испытывается на зарекомендовавших себя АЛ-31Ф.

Ульяновский завод «Авиастар-СП» является крупнейшим кооператором по программе МС-21. В его цехах изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, всех дверей и хвостового оперения (киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты). Как ранее сообщалось, в 2017 году предприятие должно поставить на Иркутский авиазавод еще три комплекта самолетов.