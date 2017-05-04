Китайский почтальон разбил древнюю реликвию династии Чжоу за $1 млн

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Пекин, 4 мая. Китайская служба доставки оказалась в центре громкого скандала после того, как курьер разбил заказанную коллекционером древнюю историческую реликвию.

Речь идет о котле эпохи династии Чжоу, возраст которого оценивается в 3 тыс. лет. Котел хранился в семье жителя провинции Хунань, пока однажды с ним не связался богатый коллекционер и не предложил выкупить артефакт. Ценитель редких вещей предложил владельцу котла 6,8 млн юаней (1 млн долларов), и сделка была совершена.

Чтобы доставить посылку покупателю, продавец воспользовался услугами курьерской службы, при этом он проинструктировал курьера о том, что тот берется доставить очень ценный предмет, который требует бережного обращения. Но в итоге котел прибыл к коллекционеру разбитым. Компания взяла на себя ответственность за инцидент, однако возместила лишь 30 тыс. юаней (5 тыс. долларов), сообщает Утро.ру.