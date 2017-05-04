Новая эвакуация боевиков в Хомсе: ФАН публикует видео из Сирии

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В Хомсе снова начался вывоз боевиков. Во второй половине дня из квартала Аль-Ваар эвакуировали новую группу радикалов, которые покинули город вместе с членами их семей и отправились на северо-восток провинции Алеппо. Конкретнее — в сторону города Джараблус. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что процесс эвакуации может затянуться до завтрашнего утра. Аль-Ваар готовы покинуть 1800 человек, из них 400 — боевики. Все они вывозятся в рамках реализации соглашения о примирении, которое было достигнуто 13 марта 2017 года.

На видеозаписи, присланной в редакцию источником ФАН, видны грузовики. На них боевики «с горкой» загрузили свою поклажу. Издалека все эти тюки выглядят большим горбом механического верблюда. Следят за безопасностью операции представители сирийского общества Красного Полумесяца, а также местные силы безопасности и российская военная полиция.

Первая группа боевиков численностью более полторы тысячи человек покинула Аль-Ваар в середине марта. Последняя в конце апреля насчитывала 460 боевиков вместе с их семьями. Тогда же было урегулировано и положение сотен других радикалов, которые подписали соглашение о примирении.