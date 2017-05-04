Московская студентка погибла, выпав из окна общежития

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Москва, 4 мая. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 21-летней студентки МГТУ им. Баумана, которая выпала из окна седьмого этажа общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники полиции в четверг на Госпитальной набережной, дом 4, корпус 1А обнаружили труп девушки, которая, по предварительным данным выпала из окна седьмого этажа общежития», — говорится в сообщении.

По данным интернет-издания Life, в комнате общежития студентка проживала с двумя девушками, которые утверждают, что последние две недели погибшая не жила в общежитии, а появилась только сегодня.