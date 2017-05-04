Путин назвал главное правило программы реновации жилья

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Москва, 4 мая. Претворение в жизнь программы реновации жилья в Москве должно идти на благо людей, а не во вред, убежден президент России Владимир Путин. По его словам, ничего не должно производиться с помощью силы.

Свою позицию президент России Владимир Путин привел в заключительном слове, подводя итоги совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения главных социально-экономических показателей. Российский лидер считает, что главное — это чтобы хорошие идеи по реновации «были воплощены на благо людей, а не во вред».

«Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона», — подчеркнул Путин.

Путин особо отметил, что нельзя нарушать фундаментальные права граждан, это в том числе касается и сферы имущественных прав. По словам президента РФ, идея реновации жилья «хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать».