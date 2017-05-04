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Общество
Обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы в Орле признал вину

Обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы в Орле признал вину

19:48  4 Мая 2017
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Обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы в Орле признал вину

Орел, 4 мая. Обвиняемый в Орле в убийстве своей экс-сожительницы Андрей Бочков признал вину и заверил, что раскаивается в преступлении.

Приговор обвиняемому в убийстве сожительницы Андрею Бочкову будет оглашен в пятницу. Сегодня в ходе заседания суда подсудимый в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном и признал вину.  «Я раскаиваюсь в том, что совершил. Видит Бог, я не мешал следствию в расследовании дела. Я полностью согласен со всей строгостью того наказания, которое просит государственное обвинение. Всё — воля Божья», — сказал он.

Сторона обвинения заявила, что Бочков избил свою сожительницу до полусмерти, медики на теле жертвы зафиксировали 19 тяжелых ударов. Девушка скончалась, не приходя в сознание, пишет RT​

Ирина Селезнева
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