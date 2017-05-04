Трамп рассказал, какие страны посетит в ходе своей первой зарубежной поездки

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Вашингтон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп в ходе своей первой заграничной поездки в качестве главы государства намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан.

«Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США я нанесу визит в Саудовскую Аравию, затем Израиль и в место, которое очень любят мои кардиналы — Рим», — отметил он.

Первым пунктом рабочей поездки Трампа станет Саудовская Аравия, где глава Белого дома планирует обсудить меры по борьбе с терроризмом. Американский лидер заявил, что хочет объединить исламский мир против джихадистов.