Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию иностранных болельщиков ЧМ-2018

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут приехать на Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году без оформления виз. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Речь идет о периоде, который начнется за 72 часа до начала первого матча Кубка конфедераций-2017 или ЧМ-2018 и закончится в последний день соревнований.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство ФИФА намерено задействовать на чемпионате мира по футболу в России систему видеопомощи арбитрам.