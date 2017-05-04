Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Навального с зеленкой

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Главное управление МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на блогера Алексея Навального. Об этом сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

«Уголовное дело было возбуждено еще 29 апреля по статье 116 Уголовного кодекса РФ «Побои», потерпевшим по которому проходит Алексей Навальный», — сообщила Россохина в комментарии ТАСС.

Напомним, 27 апреля неизвестный плеснул зеленкой в лицо Алексею Навальному, в результате чего блогер получил химический ожог правого глаза средней степени.Сегодня стало известно, что Навальному выдали загранпаспорт, с которым он сможет выехать за границу для лечения.