Сирия поддержала инициативу России о введении зон деэскалации

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Дамаск, 4 мая. Власти Сирии поддержали российскую инициативу о введении зон деэскалции в стране. Об этом сообщает сирийское телевидение со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел САР.

«Ответственный источник в министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон снижения напряженности», — говорится в сообщении.

Кроме того, сирийское правительство подтвердило свою приверженность к заключенному в декабре прошлого года соглашению о перемирии.