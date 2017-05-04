Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сирия поддержала инициативу России о введении зон деэскалации

Сирия поддержала инициативу России о введении зон деэскалации

19:29  4 Мая 2017
709

Сирия поддержала инициативу России о введении зон деэскалации

Дамаск, 4 мая. Власти Сирии поддержали российскую инициативу о введении зон деэскалции в стране. Об этом сообщает сирийское телевидение со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел САР.

«Ответственный источник в министерстве иностранных дел и по делам иммигрантов заявил, что Сирия поддерживает российскую инициативу по созданию зон снижения напряженности», — говорится в сообщении.

Кроме того, сирийское правительство подтвердило свою приверженность к заключенному в декабре прошлого года соглашению о перемирии.              

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров