Рубль ускорил снижение к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Курс рубля усилил снижение к американскому доллару, а также к европейской валюте на фоне обвала цены на нефть более чем на 4%, при этом обе валюты показывают рост более чем на один рубль. Необходимо подчеркнуть, что евро подскочил выше 64 рублей впервые за долгое время, ранее подобное с ним произошло 3 февраля.



Курс доллара расчетами пятницу, 5 мая, по состоянию на 19.14 по московскому времени вырос на 1,01 рубля и достиг отметки до 58,4 рубля, при этом курс евро подорожал на 1,63 рубля и стал равен 64,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Известно, что июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 4,1% и достиг отметки 48,71 доллара за баррель.