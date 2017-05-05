Молдавия попросила военнослужащих РФ не участвовать в параде Победы в Приднестровье

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Кишинев, 5 мая. Молдавская сторона выступила против участия российских военных в военном параде в Приднестровье, который приурочен к празднованию Дня Победы. Об этом проинформировали официальные представители министерства иностранных дел Молдавии.

Ранее стало известно о том, что военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые 9 мая пройдут торжественным маршем в Тирасполе. Однако Кишинев попросил Москву соблюдать нейтралитет.