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Политика
Молдавия попросила военнослужащих РФ не участвовать в параде Победы в Приднестровье

Молдавия попросила военнослужащих РФ не участвовать в параде Победы в Приднестровье

8:52  5 Мая 2017  /обновлено: 8:52  05 Мая 2017
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Молдавия попросила военнослужащих РФ не участвовать в пораде

Кишинев, 5 мая. Молдавская сторона выступила против участия российских военных в военном параде в Приднестровье, который приурочен к празднованию Дня Победы. Об этом проинформировали официальные представители министерства иностранных дел Молдавии.

Ранее стало известно о том, что военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье, которые 9 мая пройдут торжественным маршем в Тирасполе. Однако Кишинев попросил Москву соблюдать нейтралитет.

«Российской стороне предложено воздержаться от подобных акций, ссылаясь на положения действующего молдавско-российского соглашения от 21 июня 1992 года», — отметили в МИД Молдавии.

Алексей Громов
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