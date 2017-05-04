В Грозном презентуют «умную» велодорожку

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В канун Дня Победы в Грозном на открытии велосезона презентуют «умную» велодорожку со светофорами под ногами. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

В понедельник, 8 мая, в столице Чечни состоится презентация высокотехнологичного городского велопроекта Smart Track, реализованного в рамках Года экологии. Первыми, как утверждают организаторы велопробега, передовые технологии опробуют руководители Чеченской республики.

При создании «умных» дорожек были учтены все потребности велосипедистов. Это и удобные парковки, и зоны отдыха, и велокафе. Smart Track оснащен интеллектуальной программируемой световой системой, которая обеспечивает безопасность передвижения, особенно в темное время суток. Благодаря замедлению и ускорению скорости мигания контурной подсветки, велосипедисты смогут проводить тренировки в соответствии с заданной нагрузкой.

Smart Track разработан компанией «Айра» совместно с инновационным центром «Сколково», где были установлены и протестированы первые «умные» велодорожки. Проект является подарком жителям Чеченской республики.

В ближайшее время велосчетчик Smart Track будет синхронизирован с сайтом чеченского министерства по делами молодежи, которое планирует отслеживать динамику использования объекта.

Как рассказали разработчики проекта, при положительном отклике горожан на инновацию, компания расширит сеть велодорожек: появятся туристические-обзорные треки, семейные и спортивные. На сегодняшний день Smart Track со светофорами под ногами — единственная система, которая предотвращает ДТП из-за невнимательности пешеходов, смотрящих в экраны мобильных телефонов. Первый светофор установлен на проспекте Ахмата Кадырова.

Принять участие в велопробеге смогут все желающие, в том числе на самокатах и роликах.