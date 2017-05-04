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Политика
Трамп намерен отучить США от привычки диктовать свою волю другим странам

Трамп намерен отучить США от привычки диктовать свою волю другим странам

19:21  4 Мая 2017
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Трамп намерен отучить США от привычки диктовать свою волю другим странам

Вашингтон, 4 мая. Власти США не собираются диктовать другим свои правила, а намерены собрать вокруг себя союзников, чтобы вместе бороться с мировым терроризмом. Такое заявление сделал в четверг президент США Дональд Трамп.

«Наша задача не диктовать другим, как им жить, а построить коалицию друзей и партнеров, которые разделяют цель борьбы с терроризмом и привнесения безопасности, новых возможностей и стабильностей на раздираемый войной Ближний Восток», — отметил он.

Ожидается, что в мае Трамп посетит Саудовскую Аравию, чтобы обсудить там план по объединению исламского мира против терроризма.

#трамп
Геннадий Плющев
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