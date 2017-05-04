Противостоящая чешскому неонацисту девушка-скаут стала героиней СМИ

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Прага, 4 мая. Фото девушки-скаута, которая противостояла в неонацисту на митинге против ультраправых в чешском Брно, набирает популярность в СМИ и соцсетях.

На День трудящихся в чешском Брно прошла акция ультраправых активистов, однако им противостояли молодые скауты, не согласные с политикой расовой дискриминации. Всемирная организация скаутского движения опубликовала фото 16-летней девушки, которая спокойно реагирует на нападки со стороны неонациста.

Ayer, Checoslovaquia, marcha neonazi. Una girl scout de 16 años enfrenta a un skinhead mostrando dignidad, tranquilidad y valentía. pic.twitter.com/rOoKwBPWtT — Isabel de Sebastian (@isadesebastian) May 4, 2017

«Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразия и взаимопонимания. Сделаем мир лучше!» — говорится в сообщении организации. Снимок девушки-скаута разошелся по Сети, пользователи отмечают ее бесстрашие.​