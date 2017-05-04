Анкара осудила отказ Греции выдать участников путча в Турции

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Анкара, 4 мая. МИД Турции осудил отказ Греции в выдаче восьмерых турецких военных, участвовавших в попытке госпереворота. Об этом говорится в заявлении турецкого ведомства по поводу решения апелляционного суда Греции.

«Выражаем сожаление, что суд Греции, от которого мы ожидали справедливости и объективности, отказал в удовлетворении нашего второго запроса на выдачу восьми участников попытки переворота 15 июля», — заявили в МИД Турции, подразумевая произошедший в июле 2016 года путч в Анкаре.

По мнению турецкой стороны, подобным образом греческие власти препятствуют свершению справедливости в отношении членов террористических организаций. Анкара не забыла отметить, что все это негативно повлияет на отношения между странами.