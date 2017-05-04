Новая биография Обамы: экс-президент США нюхал кокаин и хотел стать геем

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Барак Обама рассматривал возможность однополых романтических отношений и регулярно нюхал кокаин. Так говорится в его новой и скандальной биографии. Перевод материала Barack Obama snorted cocaine and considered a gay fling, new biography claims издания Newsweek представляет Федеральное агентство новостей.

Неофициальная биография, написанная лауреатом Пулитцеровской премии Дэвидом Гарроу, называется «Восходящая звезда: становление Барака Обамы». Она раскрывает подробности разгульной жизни, в которой присутствовали наркотики и секс — причем задолго до того, как политик задумал занять кресло президента.

Из книги мы узнаем о том, что австралийка Женевьева Кук влюбилась в 22-летнего Обаму после знакомства на вечеринке в 1983 году. Вспоминая свой страстный роман с выпускником Колумбийского университета, который был на три года моложе ее, Кук рассказала Гарроу, что они переспали уже через несколько дней. Она была настолько впечатлена навыками Обамы в постели, что даже посвятила ему стихотворение.

«В сексе у него была не самая большая фантазия, но Барак был достаточно уверен в себе. Не было застенчивых реплик вроде «Не могу справиться, это слишком» или «Я стесняюсь». Он был достаточно приземленным», — вспоминает Кук.

Если верить книге, у Обамы было много интрижек с белыми женщинами до того, как он встретил свою будущую жену Мишель. И даже после того, как он нашел любовь всей жизни, он изменял ей несколько раз с бывшей подружкой Шейлой Джаггер. Та теперь работает профессором в колледже. Она рассказала Гарроу, что ей всегда было неловко за эти измены.

Книга также раскрывает подробности тесных отношений Обамы с доцентом Лоуренсом Голденом, который был геем. Гарроу высказывает предположение, что он, возможно, повлиял на Обаму, когда тот рассматривал идею вступить в гомосексуальные отношения. Обама думал, что это будет менее сложным, чем любить женщин.

«Обама несколько обтекаемо писал своей первой сексуальной партнерше, что много думал о гомосексуализме и в конечном итоге решил, что однополые отношения были бы менее сложными и ответственными, чем с противоположным полом», — написано в книге.

В 2009 году Обама очень лестно отзывался о Голдене, отмечая влияние профессора на собственное отношение к ЛГБТ-сообществу. Тогда он заявил: «И он был просто потрясающим парнем. Не пытался переманить меня на свою сторону, но то, как комфортно он себя ощущал в своей собственной коже и та дружба, которая была между нами, помогли мне выработать взгляд на эти вопросы».

Кук также более подробно рассказала об отношениях Обамы с наркотиками. Она заявила, что он употреблял много кокаина с друзьями Хасаном Чанду, Имадом Хусейном и Сохале Сиддики.

Хотя Обама не отреагировал на заявления, сделанные в книге, ранее он признавался, что баловался марихуаной и кокаином в подростковом возрасте, но после 20 лет никогда.

«Это было отражением борьбы и растерянности подростка, — говорил он на встрече с американским обществом редакторов журналов в 1996 году. — Мальчики-подростки часто запутываются в себе».

Книга «Восходящая звезда: становление Барака Обамы» поступит в продажу 9 мая.