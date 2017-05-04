Запад на тропе войны: эксперты оценили фейковые съемки новой «химатаки» в Сирии

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В Сирии прошли постановочные съемки применения правительственными войсками химического оружия против мирных жителей. Заказчик данной акции — одно из европейских государств, исполнитель — катарский телеканал Al Jazeera.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пожелавший остаться анонимный российский военно-дипломатический источник, в постановочных съемках была задействована группа стрингеров Al Jazeera, как минимум 70 местных жителей с детьми и около 30 пожарных машин и карет скорой помощи. Для придания «картинке» достоверности сотрудники катарского телеканала засняли имитацию химической атаки с разных углов и ракурсов. Для этого они использовали квадрокоптеры и сотовые телефоны. Съемки проходили в поселениях Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур в провинции Идлиб. После их завершения всем участников выдали продукты питания и тысячу сирийских фунтов.

Публикация видеозаписи состоится в ближайшие несколько дней.

Военный эксперт Александр Жилин считает это фейковое видео второй частью информационной атаки, начавшейся 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. Возможно, новый фейк будет снят даже с учетом прежних ошибок.

«В Хан-Шейхуне мистификация «Белых касок» провалилась. Они прокололись полностью. На видеоматериалах, поступивших оттуда, мы видели, как люди без перчаток и противогазов работают с якобы пострадавшими от химического оружия. Над этим бредом смеялся весь цивилизованный мир. Все прекрасно понимали, что после реальной химической атаки никто так не работает», — поясняет он.

Какую цель преследует новая мистификация?

«Все достаточно просто. Продолжить дискредитацию президента Сирии Башара Асада, а также России, которая, как не устают твердить на Западе, «поддерживает это кровавого варвара». После того как президент США Дональд Трамп назвал сирийского национального лидера «животным», ожидать от Запада чего-то правдивого и конструктивного уже не следует. Никакой попытки найти компромисс в сирийском вопросе, наверное, уже не будет. Россия, впрочем, ожидала таких дешевых провокаций. Мы знаем, что с ними придется столкнуться еще не раз», — продолжает Жилин.

Военный эксперт уверен, что тема якобы применения официальным Дамаском химического оружия против собственных граждан была выведена на передний план мировой информационной повестки не просто так. Запад будет муссировать ее еще очень долго. Вполне возможно, что за материалом Al Jazeera последуют новые фейки.

Иван Коновалов, глава Центра стратегической конъюнктуры, придерживается схожей точки зрения. «Подобных вещей нельзя исключать. Предыдущий случай в Хан-Шейхуне явно был срежиссирован», — заявил он в беседе с корреспондентом ФАН.

Эксперт напоминает, что Катар уже давно работает в Сирии на стороне, что называется, «плохих парней».

«Правительство Катара — как и правительство Саудовской Аравии — оказывает самую активную помощь действующим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) группировкам джихадистов. В том, что базирующийся в Катаре телеканал мог взять на себя работу по очернению официального Дамаска, нет ничего удивительного. Этого лишь следовало ожидать», — резюмирует Коновалов.

Ранее Lenta.ru сообщала, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказалась возложить вину за инцидент в Идлибе на какую-либо сторону сирийской гражданской войны до проведения собственного расследования. Между тем там настаивают, что в ходе якобы имевшей место химической атаки в Хан-Шейхуне было применено отравляющее вещество зарин.

В министерстве обороны РФ считают все утверждения о применении официальным Дамаском химического оружия безосновательными. С тем, что нет ни одного доказанного случая применения правительственными войсками химоружия, согласно и большинство российских экспертов. Единственной силой, располагающей химоружием в Сирии, может быть лишь вооруженная оппозиция, захватившая склады в самом начале гражданской войны.

Напомним, представители вооруженной оппозиции утверждают, что 4 апреля 2017 года правительственные войска совершили химатаку по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Согласно оппозиционерам, в результате применения сирийской авиацией отравляющих веществ погибло 87 человек, более 200 пострадали. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад называет произошедшее провокацией. По словам сирийского лидера, правительственная армия наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, однако не использовала при этом химоружия. Сообщение о химатаке было нужно Западу, чтобы оправдать ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».