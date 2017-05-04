США на грани краха: в Пуэрто-Рико Яресько обкатывает технологию банкротства

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Пуэрто-Рико часто называют «51-м штатом США» — точно так же, как раньше Болгарию (и Монголию) называли «16-й республикой СССР». Хотя на деле международно-правовой статус этой группы островов в Карибском море, бывшей испанской колонии, определяется как «ассоциированная территория», находящаяся под управлением правительства Соединенных Штатов Америки. И, несмотря на то, что референдум 2012 года подтвердил желание жителей Пуэрто-Рико стать частью США, американский Конгресс за прошедшие пять лет согласия на это так и не дал.

А 3 мая 2017 года данный «недоштат» официально признал себя банкротом (с долгом в 72,3 млрд долл.), что «случайно совпало» с решением Комиссии по открытым рынкам Федеральной резервной системы США не повышать учетную ставку, оставив ее на уровне 0,75–1% годовых. И гражданку США Натали Джареско (она же — Наталия Яресько), известную феерической «реструктуризацией» внешнего долга Украины на посту министра финансов этой страны (а вернее — такой же «управляемой территории» США), в конце марта назначили исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, наверное, тоже случайно…

Куда ни кинь — везде клин

Правда, есть один нюанс: население этого «51-го штата» составляет около 4 миллионов человек, то есть в 10 раз меньше, чем на Украине, а долгов у него почти в два раза больше, чем у «незалежной»: в целом получается примерно 19,4 тысячи долларов на одну пуэрториканскую душу. Поменьше, чем в «остальной Америке», и даже меньше, чем местный годовой ВВП, но если уже в этой «хозяйственной пристройке» к дворцу «американской мечты» пришлось объявлять процедуру банкротства, то, значит, денег у федерального правительства по-настоящему нет.

И не только для Пуэрто-Рико. В воскресенье 30 апреля Конгресс США принял пятидневный бюджет до 5 мая, чтобы администрация Дональда Трампа не начала отправлять федеральных служащих в принудительные отпуска. Наверное, 5 мая примут еще какое-нибудь временное решение по этому поводу, но ситуация явно аховая.

Банкротства штатов в США не допускаются законодательством, иначе по пути Пуэрто-Рико (который, напомним, штатом так и не стал) уже давно пошли бы и Калифорния, и Мичиган, и многие другие штаты, чьи власти не в состоянии решить свои долговые проблемы. Не исключено, что сейчас возможные механизмы будут обкатываться через Пуэрто-Рико.

Это тем более важно, что, например, в Техасе все активнее идут разговоры о возврате своего золотого запаса из федеральных хранилищ на территорию штата с перспективой отказа от использования доллара ФРС и выпуска собственной валюты. А его примеру могут последовать и другие…

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Понятно, что на таком фоне повышение учетной ставки Федрезерва, увеличивающее стоимость обслуживания всех долгов, вряд ли может состояться, а уж тем более — обещанные три или даже четыре повышения за оставшиеся пять заседаний (13–14 июня, 25–26 июля, 19–20 сентября, 31 октября–1 ноября и 12–13 декабря).

Получается, куда ни кинь — везде клин: банкротить придется либо ФРС, либо федеральное правительство в целом, либо отдельные штаты (что, повторим еще раз, законодательно запрещено — пока что). В результате может случиться так, что штаты США (и конгрессмены от этих штатов) рано или поздно сочтут выгодным для себя повторить опыт бывших союзных республик СССР — разумеется, не «один в один», а применительно к специфическим американским условиям.

Доллар: эмиссия и девальвация

По большому счету, начавшийся процесс банкротства Пуэрто-Рико свидетельствует как раз о том, что американские финансовые «верхи» принципиально готовы к изменению не только электорального законодательства (вакханалия вокруг победы Трампа на президентских выборах 2016 года не стихает до сих пор), но и всего государственно-политического устройства США. Можно сказать, что «обратный отсчет» начала этого процесса пошел с 3 мая 2017 года.

Соответственно, доллар ФРС выходит на новый виток эмиссии и девальвации в необъявленной глобальной «валютной войне», которая на этот раз, скорее всего, будет направлена против евро. На данном фоне интересно то, что один из главных финансовых столпов германской и европейской экономики, Deutsche Bank, был поддержан китайскими инвесторами — одна из крупнейших инвестиционных компаний КНР, HNA Group, увеличила свою долю в его капитале до 9,92%, выйдя на первое место в списке акционеров. Причем китайцы наращивают свое участие в DB просто рекордными темпами: еще в начале 2017 года их доля равнялась нулю…

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Насколько серьезным окажется противоборство в «валютном треугольнике» доллар–евро–юань, пока сказать сложно, но для российской экономики оно, скорее всего, будет означать новый период испытаний, связанный с ростом фондовых индексов и падением мировых сырьевых цен. Поэтому руководству нашей страны волей-неволей уже в ближайшее время придется предпринимать шаги, направленные для уменьшения глобальной волатильности этих рынков.