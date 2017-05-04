Туск договорился с Норвегией о санкциях против России
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Брюссель, 4 мая. Норвежская сторона и Евросоюз продолжат сотрудничать по вопросу антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил президент Европейского совета Дональд Туск, который в четверг встретился с председателем правительства Норвегии Эрной Сольберг.
В ходе диалога политики обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Донбассе.
«Мы продолжим работать вместе. Мы также сотрудничаем в том, что касается санкций в отношении с Россией», — подчеркнул Туск.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что санкции со стороны Запада стали мощным импульсом для импортозамещения.
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