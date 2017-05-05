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Москва, 5 мая. Эксперты по странам Ближнего Востока и Центральной Азии считают, что Турция и США не смирятся с присутствием авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.

Директор центра изучения стран Ближнего Востока Семен Багдасаров уверен, что российской стороне при выстраивании отношений с Турцией необходимо учитывать, что Анкара, которая постоянно мечется между Москвой и Вашингтоном, никогда не примет факт размещения военнослужащих ВС РФ на базе в Хмеймим.

Как Турция, так и США прекрасно понимают, что «Хмеймим» обеспечивает России влияние в Средиземноморье. Для них это значительный шаг назад, когда Советский Союз размещал в Латакии Военно-морской флот. Запад и Турция всеми силами будут стараться вытеснить из Сирии не только иранцев, но и Россию, отметил эксперт.