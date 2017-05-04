ДНР: наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел со стороны ВСУ

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Донецк, 4 мая. Наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел со стороны украинской армии, сообщили представители оперативного командования Донецкой народной республики.

В ДНР сообщили об очередном обстреле со стороны ВСУ. На этот раз под огонь украинской армии попал Новоазовский район ДНР.

«Из населенного пункта Широкино в направлении Безыменного украинская сторона введет беспорядочный огонь из танка, — рассказали военные источники в республике. — Зафиксировано 12 выстрелов, восемь из которых взорвались в непосредственной близости от наблюдательного пункта СЦКК».

Ранее ДНР сообщила об усилении обстрелов агломерации Донецка со стороны ВСУ.