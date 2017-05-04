Обама записал видео в поддержку Макрона на выборах президента Франции

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Вашингтон, 4 мая. Бывший президент США Барак Обама записал видео, в котором выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Бывший американский лидер призвал французов голосовать за Макрона, поскольку тот защищает те же ценности, что и США, и взывает к надеждам людей, а не к их страхам.

«Так как я уже не буду избираться, я не планирую заниматься выборами, но это голосование очень важно для Франции и ценностей, которые так важны для нас», — отметил Обама.

Напомним, что в эти выходные во Франции состоится второй тур голосования, в ходе которого французы будут выбирать между центристом Макроном и ультраправой Марин Ле Пен.