ВКС РФ отработали взаимодействие с отрядами химзащиты в Хабаровском крае

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Хабаровск, 4 мая. В Восточном военном округе состоялись совместные летно-тактические учения ВКС РФ.

На учениях были задействованы вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-26 и Ми-8АМТШ. Экипажи ВКС РФ отработали упражнения по взлету, посадке, полету по маршруту в заданный район, а также элементы воздушного боя. По возвращению из тренировочного полета летчикам предстояло совершить посадку на условно зараженном аэродроме.

Во время посадки обстановка была максимально приближенной к боевой, на аэродроме использовали значительное количество имитационных средств. Транспортно-боевые Ми-8АМТШ доставили к месту условного заражения специалистов химзащиты, которые выполнили мероприятия по обезвреживанию авиатехники, взлетно-посадочной полосы и объектов аэродрома.