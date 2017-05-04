Издательство АСТ обжалует штраф за вольную интерпретацию границ РФ

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Москва, 4 мая. Издательство АСТ оспорит в Верховном суде России решение о наложении штрафа в размере 100 тыс. рублей из-за издания карт с некорректным изображением границ государства.

Выявленные нарушения относительно издания карт с некорректными границами государства являются технической погрешностью и «не повлекли за собой серьезных последствий, перечисленных в законе», сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ». По словам спикера из издательства, все недостатки для нового тиража карт устранены.

Отметим, что ранее Росреестр указал на не менее 60 неточностей и ошибок по указанию названий населенных пунктов и государственных границ с рядом стран, в числе которых Финляндия, Япония, КНДР, КНР. Нарушения были допущены в атласах с контурными картами по географии для учеников 8–9 классов. Решение столичного суда издательство привлечено к административной ответственности.​