ДНР и ЛНР отправят детей на летние каникулы в Абхазию

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Сухум, 4 мая. Дети из Донецкой и Луганской народных республик проведут летние каникулы в Абхазии. Об этом заявил председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба.

«В рамках нашего визита в ДНР и ЛНР была достигнута договоренность, что этим летом к нам приедет много молодежи, которые примут участие в различных мероприятиях. Мы также решили организовать отдых для детей, пострадавших в ходе боевых действий в Донбассе», — рассказал Авидзба в комментарии агентству Sputnik.

Он также отметил, что главы ДНР и ЛНР уделяют большое внимание молодежи, благодаря чему огромное количество молодых людей принимает активное участие в политической жизни республик. По его словам, в республиках Донбасса создан молодежный парламент, а также есть молодежный совет при главах ДНР и ЛНР.