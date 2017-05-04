Власти Екатеринбурга потратят 400 млн рублей на реконструкцию набережной

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Екатеринбург, 4 мая. Власти Екатеринбурга перестроят набережную реки Исети, на проект собираются потратить 400 миллионов рублей. Московская фирма Strelka Architecs уже представила план реконструкции, заявили в горадминистрации.

В 2017 году строители займутся участком от улицы Малышева до Куйбышева. Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Белышев рассказал, что на данные цели пойдет около 200 миллионов рублей из бюджетов города и области, а также более 200 миллионов рублей из федеральной казны, информирует «URA.RU».

«Кстати, южный понтонный мост в районе Куйбышева, по замыслу разработчиков концепции, может послужить основой для пешеходного перехода под улицей Куйбышева», — подчеркнули в горадминистрации.

Екатеринбург принял план усовершенствования и перестройки города до 2022 года.