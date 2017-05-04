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Экономика
Путин посоветовал «Газпрому» найти партнера для освоения Тамбейского кластера

Путин посоветовал «Газпрому» найти партнера для освоения Тамбейского кластера

19:02  4 Мая 2017
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Путин посоветовал «Газпрому» найти партнера для освоения в Тамбейского кластера

Москва, 4 мая. Руководству «Газпрома» необходимо подумать о привлечении партнеров для освоения Тамбейской группы месторождений. Об этом в четверг заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с председателем правления транснациональной корпорации Алексеем Миллером.

«При привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы, и второе — максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская компания «Газпром» в апреле 2017 года увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья.

#путин #миллер
Алексей Громов
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