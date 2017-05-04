Сотниченко: Соглашение по зонам безопасности сближает Турцию и Россию, а также спасает Сирию от распада

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Меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности, подписанный в Астане, является хорошим решением, которое продолжает курс России и ее союзников на политическое урегулирование конфликта в Сирии.

Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

«Соглашение по зонам безопасности сближает позиции Турции и России, создает хорошие перспективы сотрудничества между нашими странами. Но самое главное – это соглашение предотвратило наступление правительственных войск на Идлиб. Замечу, что Сирийскую арабскую армию (САА) постоянно подталкивали к наступлению на Идлиб разные безответственные советчики. Но такое наступление стало бы катастрофой для Асада и проблемой для России, как его союзника. Ведь в Идлибе размещаются десятки тысяч боевиков, которых на Западе воспринимают как «умеренную оппозицию». Атака на них дала бы повод говорить о непропорциональном применении силы и прочих обвинениях, которые и так сыпятся на Асада и на Россию», - заметил политолог.

После заключения меморандума САА может сконцентрироваться на уничтожении боевиков ИГИЛ* (запрещено в РФ), полагает Александр Сотниченко.

«САА теперь может завершить зачистку стратегически важных территорий в провинции Хомс, а также двинуться в направлении Дейр эз-Зора. Кроме того, армия сможет закрепиться на территориях, граничащих с Иорданией и Ираком. Если в ближайшее время армия не сделает этого, эти земли будут заняты проамериканскими боевиками и тогда раскол Сирии как страны будет неизбежен», - прогнозирует политолог.

Напомним, международные переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии начались 3 мая. В них, помимо делегаций из Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции, приняли участие представители стран — гарантов мирного процесса (Россия, Иран, Турция), а также делегация из США и представители ООН. Российская сторона в ходе переговоров предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности. Речь идет о четырех территориях, расположенных между провинциями Идлиб и Алеппо, где велись интенсивные боевые действия. Предложение России было принято всеми участниками переговоров.

* Организация запрещена на территории РФ.