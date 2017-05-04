Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин отстранил Круппо от должности заместителя главы Россотрудничества

Путин отстранил Круппо от должности заместителя главы Россотрудничества

18:49  4 Мая 2017
64

Путин отстранил Круппо от должности заместителя главы Россотрудничества

Москва, 4 мая. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом Владимира Путина Сергей Круппо освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству.

Сергей Круппо длительное время работал в органах внутренних дел, до апреля 2007 года возглавлял кадровую службу Минэкономразвития РФ, после чего руководил управлением кадровой и социальной политики корпорации «Росатом». В 2015 году был назначен заместителем главы Россотрудничества.

#владимир путин #сергей круппо
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров