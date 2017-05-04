Путин отстранил Круппо от должности заместителя главы Россотрудничества

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Москва, 4 мая. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом Владимира Путина Сергей Круппо освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному сотрудничеству.

Сергей Круппо длительное время работал в органах внутренних дел, до апреля 2007 года возглавлял кадровую службу Минэкономразвития РФ, после чего руководил управлением кадровой и социальной политики корпорации «Росатом». В 2015 году был назначен заместителем главы Россотрудничества.